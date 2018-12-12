دوري الأبطال: توتنهام يتأهل رغم التعادل أمام برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأهل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله أمام برشلونة الإسباني بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وأحرز هدف برشلونة اللاعب عثمان ديمبلي، وفي المقابل سجل هدف توتنهام لوكاس مورا.

وبهذا التعادل أنهى توتنهام دور المجموعات في وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، أما برشلونة فقد عزز صدارته برصيد 14 نقطة.

ودخل الضيوف، المباراة بإصرار واضح على التسجيل، ولعبوا بضغط شديد، ولكن دون أي خطورة على مرمى برشلونة.

ونجح عثمان ديمبلي في قطع الكرة من سيسوكو لاعب توتنهام في خط الوسط، وانطلق بسرعته وراوغ دفاعات السبيرز، وسدد الكرة على يمين الحارس هوغو لوريس، ليمنح برشلونة هدف التقدم في الدقيقة 7.

وحاول فيليب كوتينيو، مضاعفة النتيجة لبرشلونة، حيث انطلق من الجبهة اليسرى وسدد كرة قوية، لكن تصدى لها الحارس هوغو لوريس في الدقيقة 12.

وأول محاولة خطيرة لتوتنهام، انطلق داني روز على الجبهة اليسرى للبارسا، وأرسل كرة عرضية فشل الكوري سون، في تسديدها داخل الشباك، حيث مرت الكرة من أمامه برعونة في الدقيقة 29.

وتألق الحارس الهولندي ياسبر سيليسين في الدقيقة 31، حيث تصدى لتسديدة من سون، حيث انفرد الأخير بحارس البارسا.

وواصل سون، بحثه عن هدف التعادل، حيث سدد كرة، من على حدود منطقة الجزاء، على يمين سيليسين، لكن تصدى لها الحارس الهولندي في الدقيقة 37.

وحاول قائد برشلونة في المباراة، إيفان راكيتيتش مضاعفة النتيجة، وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تصدى لها حارس السبيرز، هوجو لوريس، بسهولة في الدقيقة 43.

وانطلق فيليب كوتينيو، وراوغ دفاع توتنهام، وسدد كرة قوية تصدى لها القائم في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوغرانا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بتبديله الأول، حيث دفع بسيرجيو بوسكيتس بدلًا من إيفان راكيتيتش.

وضغط السبيرز بقوة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وحاول لاعبو الضيوف، بإطلاق عدة تسديدات بأقدام إيركسن وديلي آلي.

وأهدر هاري كين، فرصة خطيرة لتسجيل هدف التعادل، حيث انطلق على الجبهة اليمنى، ولكن سدد الكرة بقوة أعلى مرمى ياسبر سيليسين في الدقيقة 51.

ودفع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، بإيريك لاميلا بدلًا من بيترس، ولوكاس مورا بدلًا من سون، وأشرك فالفيردي، ميسي بدلًا من منير الحدادي.

وحاول عثمان ديمبلي، تسجيل الهدف الثاني للبلوغرانا، حيث سدد كرة قوية مرت على يمين الحارس هوجو لوريس في الدقيقة 61.

وأنقذ سيليسين، برشلونة من هدف التعادل، حيث سدد لوكاس مورا، كرة رأسية قوية على يمين الحارس الهولندي في الدقيقة 74.

وأشرك فالفيردي، آخر أوراقه في المباراة، بالدفع بدينيس سواريز بدلًا من المتألق عثمان ديمبلي، وعلى الجانب الآخر، أشرك بوكيتينو، لورنتي بدلًا من وينكس.

وواصل القائم، معاندة البرازيلي فيليب كوتينيو، للمرة الثانية خلال اللقاء، قبل أن يقتنص لوكاس مورا، هدف التعادل للسبيرز في الدقيقة 85، بعد تمريرة مميزة من هاري كين.

وأهدر داني روز، فرصة تسجيل الهدف الثاني ومضاعفة النتيجة، حيث تلقى كرة أمام المرمى، ولكنه سدد الكرة بعيدًا عن الشباك في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.