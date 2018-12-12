شكرا لقرائتكم خبر عن راهبتان أمريكيتان تسرقان 500 ألف دولار بسبب «القمار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً عن عملية سرقة غريبة، حيث كشفت أن راهبتين قامتا بسرقة مبلغ قدره 500 ألف دولار من المدرسة التي عملتا فيها، واستخدمتا الأموال للعب القمار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأوضح التقرير أن ماري مارغريت كروبر، الرئيسة السابقة لمدرسة «سانت جيمس» في مدينة ريدوندو بيتش بولاية كاليفورنيا، والأستاذة السابقة في المدرسة نفسها لانا تشانغ، سرقتا قروض المساعدات الممنوحة للمدرسة، حيث يُزعم أنهما تمكنتا من اختلاس ما يصل إلى 500 ألف دولار من الرسوم الدراسية والتبرعات.

وكانت أبرشية لوس أنجلوس قد ذكرت الشهر الماضي أنها «لن تلاحق الراهبتين بتهم جنائية، بل ستقوم بمعالجة المسألة داخلياً».

وتابعت أنه تم الكشف عن السرقة بعد القيام بتدقيقات مالية عدة، وذلك في ظل تقاعد الراهبتين من عملهما في المدرسة.

وأكد مسؤولون أن الراهبتين استخدمتا أغلبية المال لمكاسب شخصية، ولتمويل رحلات إلى لاس فيغاس بغية لعب القمار، إلا أنهم أشاروا إلى أن بعض الأموال أُعيدت بالفعل إلى المدرسة، حسب التقرير. وأفاد التقرير أيضاً بأن المدرسة وضعت آليات مراقبة جديدة لضمان عدم تكرار حصول مثل هذه الحوادث.