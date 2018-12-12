انت الان تتابع تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام جيما الإثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٢ م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعيين طاقم تحكيم بقيادة التونسي صادق السالمي ويعاونه الليبي عطيه أمصاد، والتونسي أيمن إسماعيل، لإدارة مباراة الأهلي المصري مع فريق جيما الإثيوبي على استاد الجيش برج العرب، في تمام السادسة مساء الجمعة القادم، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وسبق لـ"السالمي" أن أدار إحدى مباريات الدوري المصري، وبالتحديد في إطار منافسات الأسبوع السابع هذا الموسم بين المقاولون العرب وبيراميدز، يوم 17 سبتمبر 2018.

على جانب آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا. ويخوض الأهلي مرانه الأخير عصر غدا الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، ثم يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية. ويستعد