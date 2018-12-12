انت الان تتابع حبس محام 15 يوما بتهمة حيازة «سترات صفراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠١ م

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية اليوم الثلاثاء حبس المحامي محمد رمضان عضو الاشتراكيين الثوريين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى في القضية رقم 16576 لسنة 2018 إداري قسم شرطة المنتزة أول. كانت مباحث ضباط الأمن الوطني بالإسكندرية ألقوا القبض على رمضان اليوم بسبب تحريضه على العنف وارتدائه "سترة صفراء" للمطالبة بالتظاهر ضد الدول من خلال استخدام صفحات التواصل الاجتماعي، وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

ومنذ عامين أخلي سبيل المحامي محمد رمضان، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إلى المحامي اتهامات بالانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون «الاشتراكيين الثوريين» ونشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وإساءة استخدام وسائل الاتصال. الناشطة السياسية المصرية