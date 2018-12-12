الان تتابع آخر تطورات هجوم ستراسبورغ.. ارتفاع عدد القتلى والمصابين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفع عدد قتلى هجوم ستراسبورغ في فرنسا إلى 4، وأصيب 11 آخرين.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، منذ قليل، بتبادل إطلاق نار بين الشرطة الفرنسية ومنفذ هجوم مدينة ستراسبورغ، أصيب على إثره منفذ الحادث.

فيما أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن حادث إطلاق النار في ستراسبورغ عمل إرهابي.

أفاد مراسل قناة العربية نقلا عن مصادر أمنية بأن مطلع النار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج بفرنسا كان مشتبها بعلاقته بأنشطة إرهابية.