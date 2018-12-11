تشكيل فريق لمتابعة حادث ستراسبورغ يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن

أفادت وسائل إعلام فرنسية عن تشكيل فريق لمتابعة تطورات حادث ​ستراسبورغ​ يضم وزيري الداخلية وشؤون ​الأمن​، فيما لفتت إلى أن ماكرون يتابع الوضع في ستراسبورغ وقرر إرسال وزير الداخلية إلى المدينة.

وكانت ​الشرطة الفرنسية​ قد أعلنت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين ب​إطلاق نار​ في مدينة ستراسبورغ، مشيرة إلى أن مطلق النرا لا يزال هارباً.

بدورها، طالبت بلدية ستراسبورغ سكان المدينة بـ"البقاء في بيوتهم"، مبيّنةً أنّ "العملية الأمنية مستمرّة لغاية الآن في المدينة".