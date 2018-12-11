طائرات "F16" عراقية نفذت ضربات جوية داخل الأراضي السورية ودمرت وكرين للمسلحين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنّ "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفّذت طائرات "F16" العراقية، ووفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات و​مكافحة الإرهاب​ - خلية الصقور الاستخباراتية، ضربات جوية في منطقة سوسة داخل ​الأراضي السورية​".

وكشفت في بيان، أنّ "طائراتنا دكّت هدفين الأول عبارة عن وكر يتواجد بداخله 30 عنصرًا من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يعتزمون عقد اجتماع مهمّ للقيادات الإجرامية. أمّا الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيها 14 إرهابيًّا ممّا يُسمّى بالانغماسيين".

ولفتت إلى أنّ "بناءً على المعلومات الاستخبارية، فإنّ هذه الضربات قد دمّرت الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا بسلام إلى أرض الوطن بعد أن حقّقت أهدافها المرسومة".