غوتيريس سينضم إلى المحادثات الجارية في السويد بين جانبي النزاع اليمني

أكّدت عدّة مصادر لـ"وكالة فرانس برس" أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ سينضمّ إلى المحادثات الجارية في ​السويد​ بين جانبي النزاع اليمني".

وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات، بينها دبلوماسي رفيع المستوى، أنّ "غوتيريس سينضمّ الأربعاء إلى هذه المحادثات"، الّتي ترعاها ​الأمم المتحدة​.