غوتيريس سينضم إلى المحادثات الجارية في السويد بين جانبي النزاع اليمني

أكّدت عدّة مصادر لـ"وكالة فرانس برس" أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سينضمّ إلى المحادثات الجارية في السويد بين جانبي النزاع اليمني".
وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات، بينها دبلوماسي رفيع المستوى، أنّ "غوتيريس سينضمّ الأربعاء إلى هذه المحادثات"، الّتي ترعاها الأمم المتحدة.
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