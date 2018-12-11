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نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لرئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بالإضافة إلى علم "حزب الله". وكُتب عليها: "ما سبب صمت قادة لبنان عن إرهاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله؟ هل يعقل أنّه هدّدهم بطريقة ما؟".
وأرفق أدرعي الصورة بالتعليق الآتي: "المتستّر عن الإرهاب كفاعله، و"العونيين" والحريري يغضّون الطرف"، مركّزًا على أنّ "نصرالله يبني أنفاقه الإرهابية، ويخرق القرار 1701 خرقًا فادحًا"، مشدّدًا على أنّ "على قادة لبنان منع هذا الخرق فورًا لأنّ "حزب الله" الإرهابي لا يعير القوانين الدولية أي اهتمام".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: هل يعقل أن صمت قادة لبنان عن إرهاب نصرالله هو بسبب تهديده لهم بطريقة ما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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