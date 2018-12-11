أدرعي: هل يعقل أن صمت قادة لبنان عن إرهاب نصرالله هو بسبب تهديده لهم بطريقة ما؟

نشر المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​، رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​ وقائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزيف عون​، بالإضافة إلى علم "​حزب الله​". وكُتب عليها: "ما سبب صمت قادة لبنان عن إرهاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​؟ هل يعقل أنّه هدّدهم بطريقة ما؟".

وأرفق أدرعي الصورة بالتعليق الآتي: "المتستّر عن ​الإرهاب​ كفاعله، و"العونيين" والحريري يغضّون الطرف"، مركّزًا على أنّ "نصرالله يبني أنفاقه الإرهابية، ويخرق ​القرار 1701​ خرقًا فادحًا"، مشدّدًا على أنّ "على قادة لبنان منع هذا الخرق فورًا لأنّ "حزب الله" الإرهابي لا يعير القوانين الدولية أي اهتمام".