قاطيشه: ‏لا اعلم نوايا إسرائيل تجاه الأنفاق ولكن هناك تقصير من الحكومة

علق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه على موضوع الأنفاق مؤكدا أنه "في أي مكان في العالم الأمم المتحدة تقف على الحياد في السياسة فالعناصر تنتمي إلى عدد من الدول التي تشارك في الأمم المتحدة"، موضحا أن "قوات الأمم المتحدة رأت بداية نفق ولم تجد نهايته"، لافتا الى ان " يمكن القيام بغارات من خلال الأنفاق ولكن ليس بعمليات واسعة وحديث بعض الإعلاميين الذين يدورون بفلك حزب الله هم من كشفوا عن وجود انفاق بسبب حديثهم المستمر".
وفي حديث تلفزيوني أكد قاطيشه أنه " لا اعلم نوايا إسرائيل تجاه الأنفاق ولكن هناك تقصير من الحكومة اللبنانية لأن الوضع استثنائي حيث يدعو الرئيس إلى اجتماع المجلس الأعلى الدفاع وتلتئم الحكومة استثنائيا"، مضيفا:"لن نرى بعد اليوم عسكريا اسرائيليا في لبنان لأن منطق الاحتلالات في دول العالم انتهى ولكن الحرب اليوم عبارة عن عمليات والحرب لم تنته فلم يلتزم اي من الطرفين بالـ1701"، معتبرا أن " الرأي العام الإسرائيلي يحاسب فإذا رأوا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قام بمسرحية فسيسقطونه بالانتخابات. لذا يمكن ان نتوقع نوايا سيئة لإسرائيل.".
وشدد قاطيشه على أن "اسرائيل منعت الإيرانيين من الاقتراب إلى جبهة الجولان بمسافة 85 كم بموافقة روسية".
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