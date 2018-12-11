قاطيشه: ‏لا اعلم نوايا إسرائيل تجاه الأنفاق ولكن هناك تقصير من الحكومة

علق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​وهبي قاطيشه​ على موضوع الأنفاق مؤكدا أنه "في أي مكان في العالم ​الأمم المتحدة​ تقف على الحياد في ال​سياسة​ فالعناصر تنتمي إلى عدد من الدول التي تشارك في الأمم ‏المتحدة‏"، موضحا أن "قوات ‏الأمم المتحدة رأت بداية نفق ولم تجد نهايته"، لافتا الى ان " ‏يمكن القيام بغارات من خلال الأنفاق ولكن ليس بعمليات واسعة وحديث بعض الإعلاميين الذين يدورون بفلك ​حزب الله​ هم ‏من كشفوا عن وجود انفاق بسبب حديثهم المستمر".

وفي حديث تلفزيوني أكد قاطيشه أنه " ‏لا اعلم نوايا ​إسرائيل​ تجاه الأنفاق ولكن هناك تقصير من الحكومة ال​لبنان​ية لأن الوضع استثنائي حيث يدعو الرئيس إلى ‏اجتماع المجلس الأعلى الدفاع وتلتئم الحكومة استثنائيا"، مضيفا:"‏لن نرى بعد اليوم عسكريا ​اسرائيل​يا في لبنان لأن منطق الاحتلالات في دول العالم انتهى ولكن الحرب اليوم عبارة عن ‏عمليات والحرب لم تنته فلم يلتزم اي من الطرفين بالـ1701"، معتبرا أن " ‏الرأي العام الإسرائيلي يحاسب فإذا رأوا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قام بمسرحية فسيسقطونه ب​الانتخابات​. لذا يمكن ان نتوقع نوايا سيئة ‏لإسرائيل.‏".

‏وشدد قاطيشه على أن "اسرائيل منعت الإيرانيين من الاقتراب إلى جبهة ​الجولان​ بمسافة 85 كم بموافقة روسية".