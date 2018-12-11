إرتفاع حصيلة هجوم ستراسبورغ إلى قتيلين و11 جريحا وتحديد هوية مطلق النار

أعلنت ​الشرطة​ الفرنسية عن تحديدها هوية مطلق النار في سوق ​الميلاد​ بمدينة ​ستراسبورغ​ وهو كان مدرجاً على لوائح الإرهاب، فيما أعلن ​الدفاع المدني​ عن ارتفاع عدد القتلى إلى اثنين وسقوط 11 جريحاً نتيجة الحادث.

وأغلقت السلطات الفرنسية مبنى الاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بعد حادثة ​إطلاق النار​.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت عن تشكيل فريق لمتابعة تطورات حادث ستراسبورغ يضم وزيري الداخلية وشؤون ​الأمن​، فيما لفتت إلى أن ماكرون يتابع الوضع في ستراسبورغ وقرر إرسال وزير الداخلية إلى المدينة.

بدورها، طالبت بلدية ستراسبورغ سكان المدينة بـ"البقاء في بيوتهم"، مبيّنةً أنّ "العملية الأمنية مستمرّة لغاية الآن في المدينة".