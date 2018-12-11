الشرطة الفرنسية: قتيل و 9 جرحى في ستراسبورغ ومطلق النار لا يزال هاربا

أعلنت ​الشرطة الفرنسية​ عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين ب​إطلاق نار​ في سوق الميلاد بمدينة ​ستراسبورغ​، مشيرة إلى أن مطلق النرا لا يزال هارباً.

بدورها، طالبت بلدية ستراسبورغ سكان المدينة بـ"البقاء في بيوتهم"، مبيّنةً أنّ "العملية الأمنية مستمرّة لغاية الآن في المدينة".