أعلنت الشرطة الفرنسية عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في سوق الميلاد بمدينة ستراسبورغ، مشيرة إلى أن مطلق النرا لا يزال هارباً.
بدورها، طالبت بلدية ستراسبورغ سكان المدينة بـ"البقاء في بيوتهم"، مبيّنةً أنّ "العملية الأمنية مستمرّة لغاية الآن في المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية: قتيل و 9 جرحى في ستراسبورغ ومطلق النار لا يزال هاربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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