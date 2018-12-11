النيابة العامة الفرنسية: الاعتداء في ستراسبورغ عمل إرهابي

أعلنت ​النيابة العامة​ الفرنسية أن "الاعتداء في ​ستراسبورغ​ عمل إرهابي". وفي وقت سابق أعلنت ​الشرطة الفرنسية​ عن تحديدها هوية مطلق النار في سوق ​الميلاد​ بمدينة ستراسبورغ وهو كان مدرجاً على لوائح ​الإرهاب​، فيما أعلن ​الدفاع المدني​ عن ارتفاع عدد القتلى إلى اثنين وسقوط 11 جريحاً نتيجة الحادث.

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