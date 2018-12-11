بالصور.. محافظ أسوان يأمر بإزالة التعديات على 30 وحدة سكنية بالصداقة وتسليمها لمستحقيها

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، رئيس مدينة أسوان بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على الوحدات السكنية بعمارات الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة بإجمالي 30 وحدة سكنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية لإخلائها تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.

جاءت قرارات المحافظ خلال لقائه المفتوح الأسبوعي بالمواطنين اليوم الثلاثاء، كما كلف المحافظ رئيس المدينة أيضا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتشكيل لجنة فنية للمعاينة الميدانية لمنزل إحدى المواطنات بقرية أبو الريش والتى تعانى من تضرر منزلها بمياه الصرف الصحي مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لحل مشكلتها بالشكل المطلوب

كما أعطى أحمد إبراهيم توجيهاته لمدير عام الإسكان بسرعة عقد إجتماع موسع برئاسة المحافظ، وبحضور كافة الجهات المعنية لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان المتميز بحي العقاد وبحث واستعراض كافة المشكلات والمعوقات التي تعرقل عمليات التنفيذ، بجانب عرض مختلف الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من إدخال المرافق العامة وتسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في أقرب وقت.

وفي نفس اللقاء كلف إبراهيم مسئولى المرور بدراسة 5 طلبات متعلقة بمخالفات وغرامات وتراخيص لمركباتهم المختلفة ، موجهاً مسئولى الشئون القانونية بالمحافظة بالتنسيق مع الشئون المالية والموارد البشرية والتنظيم والإدارة للتحقيق في شكوى 5 من العاملين على الدرجات الشخصية بشأن موقفهم ومستحقاتهم الوظيفية والإدارية والمالية ، مع ضرورة عرض نتائج التحقيق على المحافظ شخصياً خلال 48 ساعة.

كما أعطى المحافظ توجيهاته لمسئولى التضامن الإجتماعى بدراسة ومراجعة طلبات 7 من المواطنين والتى توقفت معاشات التكافل والكرامة لهم منذ فترة مع سرعة إجراء البحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات للتأكد من سلامة موقفهم واستحقاقهم لهذه المعاشات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.