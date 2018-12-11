ترودو: احتجاز دبلوماسي كندي سابق في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن أحد دبلوماسيي بلاده السابقين ويدعى مايكل كورفيج، والذي يعمل حاليًا مستشارا بارزا في مجموعة الأزمات الدولية "انترناشيونال كرايسيس جروب" غير الحكومية، تم احتجازه في الصين.

وكانت "انترناشيونال كرايسيس جروب" صرحت في وقت سابق بأنها على علم بتقارير مفادها أن كورفيج، كبير مستشاريها في شؤون شمال شرق آسيا، "محتجز في الصين".

وأضافت المجموعة: "نبذل كل ما في وسعنا للحصول على معلومات إضافية عن مكان مايكل".

وأدى الاحتجاز المحتمل لكورفيج إلى تكهنات بأن الصين قامت بذلك ردا على اعتقال كندا لـ "مينج وانزو" المسؤولة التنفيذية بشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات بكندا بناء على طلب السلطات الأمريكية.

من جانبها طالبت السلطات الأمريكية بكين بإنهاء الاحتجازات "الاستبدادي" بعد اعتقال مواطن كندي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتنتظر وانزو حاليًا قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة أو سيتم الإفراج عنها بكفالة.

وقد تواجه وانزو 46 عامًا احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بأنها تورطت في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران ، والعقوبة القصوى لكل تهمة هى السجن 30 سنة .

ويعمل كورفيج لدى مجموعة "انترناشيونال كرايسيس" منذ فبراير 2017.

وتقدم مجموعة " انترناشيونال كرايسيس" الاستشارات والتحليلات في الصراعات الدولية.