أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح يغادر المستشفى

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتبت - ليندا سليم :

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، عن أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية.

قال وزير شؤون الديوان الأميري إن الفحوص

التي يجريها أمير الكويت هى المعتادة وتكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح، حسبما نشرت وكالة "كونا" الرسمية الكويتية للأنباء.

وأكد الوزير مغادرة الأمير صباح الأحمد

المستشفى بعد إتمام هذه الفحوصات.

يذكر أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، البالغ 89 سنة من العمر، يدخل المستشفى بين حين وآخر لإجراء فحوصات طبية روتينية، وفي نوفمبر عام 2017، أصيب أمير الكويت بوعكة صحية، تطلبت نقله للمستشفى.