مشكلات السمنة فى فعالية المطبخ التركي بالقاهرة

كتبت - آلاء رجب:

أكد مدير المركز الثقافي التركي بالقاهرة، أمين بويراز، على أهمية تنظيم فعالية المطبح التركي بمشاركة مجموعة من الطلاب المصريين، والتي تستهدف تنمية وتعزيز التعاون والثقافات بين البلدين.

أوضح "بويراز" أن مجموعة من الطلاب المصريين أعدوا أكلات بمشاركة شيف تركي، مشيرًا إلى أن تلك الفعالية لا تقتصر على تقديم الأكلات بل تستهدف تقديم حل لمشكلة الإسراف فى الطعام.

قال: "لو وضعنا نصب أعيننا الأشخاص الذين يعيشون تحت

خط الفقر البالغ عددهم نحو واحد مليار والأخرون الذين يمرضون بسبب السمنة نتيجة تناول الأطعمة الزائدة وغير المنتظمة، نجد الأهمية الحقيقة لتذكر ثقافة الطعام وأصوله".

جاء ذلك خلال فعالية أقامها المركز الثقافي التركي، وشارك في الحفل القائم بأعمال السفارة التركية مصطفى كمال الدين أرايجور، وموظفي السفارة، ومدير مكتب المؤسسة اليابانية في القاهرة

"المركز الثقافي الياباني"، وبعض أستاذة أقسام اللغة التركية في الجامعات المصرية، إلى جانب عدد من المدعوين المصريين والأجانب.

تضمنت الفاعلية تسليم القائم بأعمال السفارة التركية جوائز للطلاب المصريين، بجانب عرض فيديوهات عن دورة الطهي التي جرت بالمركز، تلى ذلك تقديم المأكولات التركية التي تم صنعها خلال الدورة.

الجدير بالذكر أن تلك الفاعلية تأتي في أعقاب دورة طهي نظمها المركز ، في الفترة بين 25 نوفمبر – 3 ديسمبر 2018، لتعليم أشهر الأطعمة التركية، بمشاركة 16 سيدة مصرية وتحت اشراف الشيف التركي "حسين جيرجين".