«اليونيفيل» تؤكد وجود نفق ثانٍ وإسرائيل تعلن العثور على ثالث

أكدت قوات حفظ السلام الدولية بلبنان «يونيفيل» أمس أنها تحققت من وجود نفق ثانٍ قرب الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

وقالت في بيان إن قوة اليونيفيل «مستمرة في متابعة هذه القضية بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية».

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف قواته نفقا ثالثا تابعا لحزب الله ويمتد من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل قرب الخط الأزرق الحدودي، لافتا إلى أنه قام بتفخيخه وأنه لا يشكل أي تهديد على أمن إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة له على تويتر: «كشفت قوات جيش الدفاع مسارا لنفق إرهابي هجومي آخر امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل حيث يتواجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدا».

​وذكر المتحدث أنه «تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر. يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق».

وحمل أدرعي «الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة إسرائيل».

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون أمس، إن لبنان يرفض أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتير الوضع على الحدود مع إسرائيل وإنه حريص على الاستقرار في الجنوب.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بأن عون أبلغ قائد قوات حفظ السلام الدولية أن لبنان «ينتظر نتائج التحقيقات في موضوع الأنفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية».