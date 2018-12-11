“الثروة الحيوانية”: أسباب فنية وراء إرجاع شحنة الصادر

جدد وزير الثروة الحيوانية، آدم دقاش، حرص وزارته على القيام بدورها كاملاً تجاه الصادر، حفاظاً على السمعة الممتازة التي يحظى بها السودان، وقطع بأن إرجاع السفن الذي تم من السعودية ليس لأسباب تتعلق بصحة الحيوان وسلامته، وإنما لأسباب فنية.

وأكد دقاش خلال مناقشة البرلمان يوم الثلاثاء، تقرير حول الأداء العام للوزارة للربع الثاني والثالث للعام 2018م، وملامح خطتها للعام 2019م، أكد أن القطيع السوداني ولمدى ثماني سنوات ماضية لم يصب بأي من الأمراض الخطرة التي تهدد حيوانات دول مجاورة، وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها وزارته.

وأضاف بحسب الشروق – “خطة العام 2019م تركز على المشروعات القومية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وفقاً لموازنة البرامج”، مبيناً أن الوزارة التزمت في أدائها بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والبرنامج الخماسي لإصلاح الدولة.

هذا وقد أجاز البرلمان تقريراً حول الأداء العام لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية للربعين الثاني والثالث للعام 2018م، وملامح خطتها للعام 2019م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)