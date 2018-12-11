طفل شهيد بغزة.. متأثرًا بإصابتها

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد طفل متأثرًا بإصابته برصاص جنود الاحتلال مسيرات العودة الجمعة الماضية.

وقال الناطق باسم الصحة، إنّ الطفل أحمد ياسر صبري أبو عابد، والذي لم يتجاوز 5 أعوام، ارتقى شهيدًا متأثرًا بإصابته شرق خانيونس.