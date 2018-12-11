فرنسا.. 11 مليار دولار تكلفة “استرضاء” السترات الصفراء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 11:01 مساءً - أعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، أن تكلفة الوعود المالية التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة متظاهري “السترات الصفراء” ستتراوح بين 9 و11 مليار دولار.

جاء ذلك حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة، بنجامين غريفو، في تصريحات لمحطة “بي إف إم – تي في” المحلية.

وقال غريفو إن “الحكومة ستحاول توفير ذلك المبلغ من ميزانية الدولة”.

والإثنين، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتحمله “بشكل جزئي” مسؤولية الغضب الشعبي على خلفية تلك الاحتجاجات التي نظمتها حركة “السترات الصفراء” بداية من 17 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وقال ماكرون في أول خطاب متلفز عام يلقيه منذ احتجاجات السترات الصفراء، “أتحمل جزءا من مسؤولية الغضب الشعبي رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة”، على حد وصفه.

ووعد الرئيس الفرنسي بتخفيف الضرائب عن العمال من ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الزيادة الضريبية على معاشات المتقاعدين.

كما كرر وعوده السابقة برفع الحد الأدنى للأجور، وتعهد بإلغاء الضريبة عن ساعات العمل الإضافية بدءا من أول يناير / كانون الثاني المقبل.

وانتقد ماكرون في خطابه أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات، وتوعد بـ “عدم التساهل” مع الأشخاص المسببين للعنف خلال الاحتجاجات.

وبحسب معطيات الشرطة الفرنسية، الإثنين، فإن الأحداث التي اندلعت على خلفية تلك التظاهرات أسفرت عن توقيف 4 آلاف و99 شخصا.

واندلعت الاحتجاجات تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.