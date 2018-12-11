كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تحدد هوية مطلق النار في ستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت بأن إطلاق النار جرى في موقعين مختلفين، وتم تشكيل فريق لمتابعة تطورات الحادث يضم وزيري الداخلية كريستوفر كستانر وشؤون الأمن.
هذا ووقع إطلاق النار وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، وأسفرت العملية عن سقوط قتيل و11 مصابا وفرار المهاجم، وفق ما نقلت رويترز.
ودعت وزارة الداخلية الفرنسية العامة إلى البقاء في داخل المباني والمنازل بستراسبورج، قائلة إنها تتعامل مع "حدث أمني خطير" في المدينة.
وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية، أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورج يجتذب ملايين السياح كل عام.
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