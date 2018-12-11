كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الجورجي للمرة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير جورجيا لدى طهران، احتجاجا على التصرفات، غير اللائقة، لبعض أفراد حرس الحدود الجورجي مع الرعايا الإيرانيين.

وقدم السفير الجورجي، يوسب تشاخواشيفلي، خلال لقائه مساعد الوزير والمدير العام لدائرة أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية باقري مقدم، إيضاحات حول أسلوب تعامل حرس الحدود الجورجي مع بعض الراغبين بالسفر إلى هذا البلد؛ بحسب وكالة "فارس الإيرانية".

وتم إبلاغ السفير الجورجي في هذا اللقاء احتجاج إيران على التصرفات المسيئة، من قبل أفراد حرس الحدود الجورجي مع الرعايا الإيرانيين.



وأشار باقري مقدم إلى تاريخ العلاقات الودية بين البلدين، معتبرا هذه التصرفات غير العادية من قبل بعض أفراد حرس الحدود الجورجي، وزيادة إعادة الرعايا الإيرانيين، بأنها تتنافى مع العلاقات الثنائية، وأن استمرار هذه الوتيرة سيلحق الضرر بالعلاقات والصلات الجيدة بين شعبي البلدين.



ودعا مساعد وزير الخارجية الإيرانية إلى تحسين أسلوب التعامل الجورجي الحالي، مؤكدا ضرورة معاقبة أفراد حرس الحدود الجورجي المخطئين.



بدوره، أعرب سفير جورجيا في طهران عن أسفه لهذه التصرفات المسيئة، وقدم تقريرا عن الأحداث التي وقعت، ووعد بأنه سيتابع القضية شخصيا خلال زيارته إلى تبيليسي.



يذكر أن سفير جورجيا قد تم استدعاؤه، الأربعاء الماضي، إلى وزارة الخارجية الإيرانية، حيث التقى المدير العام للشؤون القنصلية، الذي أبلغه احتجاج إيران على ترحيل عدد من المواطنين الإيرانيين.