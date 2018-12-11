كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: مستشفيات ستراسبورج تعلن حالة الاستنفار القصوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مستشفيات مدينة ستراسبورج شرق فرنسا، مساء اليوم، حالة الاستنفار القصوى على خلفية الهجوم المسلح، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا ووقع إطلاق النار وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، وأسفرت العملية عن سقوط قتيل و10 مصابين وفرار المهاجم، وفق ما نقلت رويترز.