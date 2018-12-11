كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ماكرون ينهي اجتماعا لمتابعة تطورات حادث ستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا وأعلنت الشرطة الفرنسية، وقوع إطلاق للنار وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، وبأن العملية أسفرت عن سقوط قتيل و10 مصابين وفرار المهاجم، وفق ما نقلت رويترز.
ودعت وزارة الداخلية الفرنسية العامة إلى البقاء في داخل المباني والمنازل في ستراسبورغ، قائلة إنها تتعامل مع "حدث أمني خطير" في المدينة.
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