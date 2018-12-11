عاجل.. ماكرون ينهي اجتماعا لمتابعة تطورات حادث ستراسبورج

أنهى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، اجتماعا مع أعضاء حزبه لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار في ستراسبورج، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا وأعلنت الشرطة الفرنسية، وقوع إطلاق للنار وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، وبأن العملية أسفرت عن سقوط قتيل و10 مصابين وفرار المهاجم، وفق ما نقلت رويترز.

ودعت وزارة الداخلية الفرنسية العامة إلى البقاء في داخل المباني والمنازل في ستراسبورغ، قائلة إنها تتعامل مع "حدث أمني خطير" في المدينة.