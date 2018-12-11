كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان السوداني يدرس السماح للبشير بالترشح المفتوح للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل البرلمان السوداني الثلاثاء، لجنة لدراسة تعديلات دستورية تتيح للرئيس عمر البشير، الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة المقررة في العام 2020.

وناقش البرلمان في جلسته الثلاثاء، مقترحاً تقدم به 33 حزباً سياسياً متحالفاً مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، من أجل تعديل الدستور بما يتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وشكل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لجنة برئاسة نائبه بدريية سليمان، لدراسة التعديلات الدستورية المقترحة، ورفع تقرير بشأنها في مدة لا تقل عن شهرين، لمناقشتها وإقرارها.