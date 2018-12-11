كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: تظاهرة حاشدة ضد الحكومة بمنطقة القبائل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكتب معزوز على حسابه الرسمي عبر شبكة فيس بوك الاجتماعية: "طوفان بشري في بجاية. مئات الآلاف يتظاهرون، وفقاً للمنظمين. يتحرك الجزائريون للمرة الأولى في تاريخ البلاد من أجل العمل والاستثمار والتنمية".
وأضاف النائب "أجمع آلاف المتظاهرين على التضامن مع العمال وشركة (سيفيتال). اتفقوا جميعاً على المطالبة برفع الحظر عن الفاعلين الاقتصاديين"، مرفقاً بمنشوره صوراً لشوارع مليئة بالناس.
وشاركت منظمات اجتماعية ومهنية وسياسيون محليون وممثلون عن جهات عمل ونقابيون مستقلون وطلاب وآخرون، في المسيرة بناء على مبادرة من لجان دعم عمال (سيفيتال) والاستثمارات الاقتصادية.
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