كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي "تلغم" أحياء المدنيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر يمنية، أن ميليشيا الحوثي أجبرت جميع سكان الحي المجاور لـ "رد سي مول" في مدينة الحديدة على مغادرة منازلهم.

وشنت ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء، حملة داخل مدينة الحديدة ضد سكان حي "الزهور" المجاور لـ "رد سي مول" وخلفه وأجبرتهم على إخلاء منازلهم ومغادرتها واعتقلت من رفض، وفقاً لما ذكره موقع "2 ديسمبر".

وأضافت المصادر، أن ميليشيا الحوثي تقوم منذ ساعات المساء بتلغيم كامل الحي السكني الواقع شمال شرقي المدينة كما تقوم بحفر خنادق في شوارعه.

واقتحمت مليشيا الحوثي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مدرسة السلام وسط مدينة الحديدة، وأوقفت الدراسة فيها، وقامت بنقل عشرات المختطفين من أبناء الحديدة، ووضعتهم في مبنى المدرسة المكون من ثلاثة طوابق.