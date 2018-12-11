كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي "تلغم" أحياء المدنيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت المصادر، أن ميليشيا الحوثي تقوم منذ ساعات المساء بتلغيم كامل الحي السكني الواقع شمال شرقي المدينة كما تقوم بحفر خنادق في شوارعه.
واقتحمت مليشيا الحوثي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مدرسة السلام وسط مدينة الحديدة، وأوقفت الدراسة فيها، وقامت بنقل عشرات المختطفين من أبناء الحديدة، ووضعتهم في مبنى المدرسة المكون من ثلاثة طوابق.
وتفرض ميليشيا الحوثي عزلة شاملة على مدينة الحديدة وسكانها بعد قطع خدمة الإنترنت عنهم منذ 31 يوماً، مع تصعيد هستيري في انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين بأعمال القصف اليومي ومطاردة الصحفيين والنشطاء واقتحام المنازل، وانتهاك حرماتها والتمترس فيها وتوسيع عمليات الاختطافات والاعتقالات في أوساط السكان وتحويل المدينة وشوارعها وأحيائها لثكنات عسكرية وحقول ألغام بالإضافة إلى حفر أنفاق في الشوارع والحارات متصلة ببعضها إلى منازل اقتحمتها بغياب سكانها.
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