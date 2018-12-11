كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مولدوفا ينتظر زيارة بوتين لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال دودون: "آمل أن نتمكن بحلول نهاية العام المقبل من تنظيم فعالية واسعة النطاق بمشاركة فلاديمير بوتين،وربما قبل ذلك".
وأشار إلى أن الشعب المولدوفي يحترم بوتين جدا وينتظر زيارته.
جدير بالذكر، أن آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمولدوفا كانت عام 2008، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، في حين أن الرئيس المولدوفي قام بزيارة رسمية إلى روسيا في الفترة ما بين 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر من العام الجاري.
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