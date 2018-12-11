قرقاش: قطر مستمرة في الأذى والتحريض على الجار

وقال قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن السياسة القطرية مستمرة في الأذى والتحريض على جيرانها.

وكتب في تغريده على "تويتر": "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار".

وتابع: "في الوقت ذاته تبحث عن صلح (حب الخشوم)"، مضيفا: "موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجل همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مفتوحا لمؤامراته وأحلامه".