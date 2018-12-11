كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: قطر مستمرة في الأذى والتحريض على الجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن السياسة القطرية مستمرة في الأذى والتحريض على جيرانها.
وكتب في تغريده على "تويتر": "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار".
وتابع: "في الوقت ذاته تبحث عن صلح (حب الخشوم)"، مضيفا: "موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجل همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مفتوحا لمؤامراته وأحلامه".
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