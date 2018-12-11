كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تدين دعوات المستوطنين للمساس بحياة عباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحمل الأمين العام المساعد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة رئيس دولة فلسطين وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض، وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستعمرون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وجدد السفير أبو علي، الدعوة للمجتمع الدولي بأسره إلى تحمل مسؤولياته في ظل هذه الظروف والتهديدات ومضاعفاتها لإدانة هذا التحريض والإرهاب الذي جاوز كل الحدود بتهديد حياة الرئيس الفلسطيني وضرورة التصدي لهذه الحرب وجرائم الاحتلال بوضع نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة موضع التطبيق بصورة عاجلة.
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