كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تدين دعوات المستوطنين للمساس بحياة عباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جامعة الدول العربية بشدة اليوم الثلاثاء، دعوات المستوطنين المُستعمرين الإرهابية للمساس بحياة رئيس دولة فلسطين محمود عباس المنسجمة والمتوافقة مع تصريحات تحريضية لعديد من مسؤولي الاحتلال. وقال الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة للجامعة تنظر لتلك الدعوات التحريضية بخطورة بالغة التي تكررت في الآونة الأخيرة في نطاق الحرب المُتصاعدة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وقياداته، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس". وحمل الأمين العام المساعد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة رئيس دولة فلسطين وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض، وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستعمرون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وجدد السفير أبو علي، الدعوة للمجتمع الدولي بأسره إلى تحمل مسؤولياته في ظل هذه الظروف والتهديدات ومضاعفاتها لإدانة هذا التحريض والإرهاب الذي جاوز كل الحدود بتهديد حياة الرئيس الفلسطيني وضرورة التصدي لهذه الحرب وجرائم الاحتلال بوضع نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة موضع التطبيق بصورة عاجلة.

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