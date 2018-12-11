كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتيل و 3 جرحى في إطلاق نار وسط مدينة "ستراسبورج" الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدفاع المدني الفرنسي، مساء اليوم، أن هجوم ستراسبورج أسفر عن مقتل شخص، وإصابة ثلاثة آخرين. وأوضحت الشرطة الفرنسية أن دوافع هجوم ستراسبورج لا تزال غير معروفة، وتدعو السلطات الفرنسية السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث. هذا وتم تبادل اطلاق النار بالقرب من سوق لعيد الميلاد في ستراسبورج. وفرضت الشرطة الفرنسية طوقا أمنياً حول مكان اطلاق النار.

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