في أقل من شهرين.. عصابات السيوف وشبكات الإكستازي ” تستسلم” في مكناس

في مدة زمنية قصيرة، تمكنت مصالح ولاية أمن مكناس، من توقيف عشرات الأشخاص، وحجز كميات كبيرة من مخدر ” الإكستازي”، يتم استقدامها من مدينة طنجة، كما أوقفت جانحين يعترضون سبيل المواطنين باستعمال السيوف والأسلحة البيضاء.

عملية التمشيط، التي تباشرها عناصر الأمن، بتنسيق مع عناصر مراقبة التراب الوطني، مكنت، قبل أيام قليلة، من توقيف عدد من الأشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول، والموقوفين من ذوي السوابق القضائية، عثر بحوزتهم على أوراق مالية مزيفة من فئة 100 درهم.

وفي سياق متصل، حجزت مصالح الأمن بالدائرة 13 للشرطة ما يناهز 3768 أنبوبا من مادة لاصقة تستخدم في التخدير، فضلا عن كلب شرس يستعمله جانح في أنشطته الإجرامية.

الموقوفون عرضوا على أنظار النيابة العامة المختصة، لاتخاذ المتعين في حقهم قانونيا، قبل إحالة ملفاتهم على قضاء الحكم.

مصدر أمني أكد ل” اليوم24″ أن جهود كافة المصالح الأمنية بمكناس، تبقى معبأة لمحاربة ظاهرة حمل السلاح الأبيض بدون مبررات قانونية بكافة قطاعات المدينة.

وكانت ولاية أمن مكناس، رفعت درجت التأهب في مواجهة المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية، بعد واقعة ” بوكرعة”، التي راح ضحيتها جانح سقط برصاص موظف الأمن، حماية لأرواح مواطنين، ومعهم عناصر الشرطة، واجههم المشتبه فيه بواسطة ” ساطور”، في مشهد وصف ب” المرعب”.