إطلاق نار في ستراسبورغ بفرنسا ومقتل شخص وإصابة 3

قالت إدارة الإطفاء المحلية إن شخصا لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار بوسط مدينة ستراسبورغ الفرنسية على الحدود الألمانية اليوم الثلاثاء.
وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورغ يجتذب ملايين السياح كل عام.
ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات في عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.
ونفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم داعش المتشدد.
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