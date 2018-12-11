في المغرب افتتاح “Maison Alexis” ..بعد عدد من المحلات في العالم..

تستعد مخبزة “Maison Alexis” الفرنسية لافتتاح أول محلاتها في المغرب، بعد عدد من المحلات عبر العالم.
واختار المسؤولون عن المخبزة، التي أسست قبل 67 سنة، مدينة الدار البيضاء، تحديدا “كورنيش” عين الذئاب، لافتتاح أولى علاماتها، بعد وقوع صاحبها ألكسيس روماند في عشق العاصمة الاقتصادية.
ووقع الاختيار على الشاف المغربي محمود للعمل مع العلامة الفرنسية، وسيكون الافتتاح الرسمي الثلاثاء المقبل بحضور عدد من المشاهير.
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