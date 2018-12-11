بين العروض الأوروبية والبقاء..الأهلي ينقض وعده لأزارو

لازال نادي الأهلي المصري، متشبثاً بخدمات الدولي المغربي، وليد أزارو، بالرغم من الوعود التي توصل بها سابقاً من مسؤولي الفريق حول إمكانية مناقشة العروض ذات القيمة الهامة، بفترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تقارير إعلامية مصرية، أوضحت، اليوم الثلاثاء، أن مدير الكرة بنادي “القرن”، تواصل مع ممثلي اللاعب، بشأن إمكانية مغادرة لصفوف الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، ونقل لهم موقف الفريق الذي يتشبث بخدمات وليد أزارو.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن الأهلي متشبث بأبرز نجومه، تأهباً للعودة للمنافسة بدوري أبطال إفريقيا مجدداً بعد ضياع اللقب لموسمين متتالين المرة الأولى أمام الوداد الرياضي والثانية أمام الترجي الرياضي التونسي.

تجدر الإشارة، إلى أن وليد أزارو، استعاد مكانته بتشكيلة رونار الأساسية خلال فترة ما بعد مونديال روسيا 2018، وكان حاضراً في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، أمام منتخب الكاميرون، وودية تونس برادس.