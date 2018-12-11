حوادث السير تقتل 27 شخصا وتصيب 2023 آخرين خلال أسبوع

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2023 آخرين بجروح، إصابة 68 منهم بليغة، في 1500 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 دجنبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية، المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة، والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 31 ألف و305 مخالفات، وأنجزت 10.176 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 21 ألفا و129 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن المبلغ، المتحصل عليه، بلغ 4 ملايين و611 ألفا و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي 4673 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5399 وثيقة، وعدد المركبات، التي خضعت للتوقيف 104 مركبات.