ترامب يهدد بتعطيل الحكومة بسبب “جدار المكسيك”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتوصل على الأرجح إلى اتفاق مع الديمقراطيين اليوم الثلاثاء، بشأن تمويل جدار حدودي مع المكسيك، مهددًا بتعطيل عمل الحكومة الاتحادية بسبب تمويل الجدار.

ودخل ترامب في جدال مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أمام الصحفيين في البيت الأبيض.

وقالت بيلوسي وشومر للصحفيين في الاجتماع، إنهما والشعب الأمريكي، لا يريدون تعطيل عمل الحكومة ويرغبون في التوصل إلى اتفاق.