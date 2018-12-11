المتعاقدون وحاملو الشهادات ينتفضون ضد حكومة العثماني – فيديو

فيديو: يونس ميموني

أدان الأساتذة المتعاقدون، اليوم الثلاثاء، استمرار تجاهل الحكومة لمطلبهم الأساسي، المتعلق بالإدماج الكلي في نظام الوظيفة العمومية، مؤكدين رفضهم الخضوع لـ”عقود الإذعان”.

وجاء ذلك في وقفة احتجاجية، نظمتها “التنسيقية الإقليمية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد” في مدينة طنجة، وأصيلة، صباح اليوم، أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم في مدينة البوغاز”.

وخلال الوقفة، التي نظمت تزامنا مع الإضراب الوطني، الذي يخوضه الأساتذة في مختلف جهات المملكة، أكد متحدث باسم المشاركين فيها أنها جاءت للمطالبة بحفظ كرامة الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، ولمطالبة الحكومة بمساواة جميع العاملين في قطاع التعليم.

وأضاف المتحدث نفسه أن الأساتذة يرفضون “عقود الإذعان، التي تريد الوزارة تكريسها بحقل التعليم”، حسب تعبيره.

التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات شاركت بدورها في الوقفة حيث طالب المنضوون تحتها بتحقيق مطلبهم الأساسية، المتعلقة بالترقية بناءً على الشهادات الجامعية، التي حصلوا عليها، وكذا تمكينهم من تغيير الإطار.