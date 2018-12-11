قتيل وإصابات بإطلاق نار وسط مدينة ستراسبورغ الفرنسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل سائح، وأُصيب ثلاثة أشخاص، بجريمة إطلاق نار، في "سوق الميلاد" في مدينة ستاتسبورغ الفرنسية على الحدود الألمانية، وفقًا لإدارة الإطفاء المحلية.

وأعلنت الشرطة عن إغلاق المنطقة وتوقيف عمل القطارات لمنع هرب المُنفذ، فيما أكدت أن الحدث أمني.

وقال شهود عيان، إن المنفذ أطلق النار عدّة مرات في عدّة مواقع حول سوق الميلاد.

وطالب نائب عمدة المدينة، آلان فونتانيل، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من "الجميع أن يبقوا في منازلهم وأن ينتظروا توضيح الموقف".

وكتب بعض المواطنون على موقع "تويتر" أن عناصر أمنية مسلحة تجوب المدينة بحثا عن المنفذ.

ويُقام سوق الميلاد في ستراتسبورغ بشكل سنوي، ويزوره الملايين من السياح.