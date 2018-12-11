الأربعاء: تعليق التعليم 25 دقيقة "احتجاجا على جرائم القتل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت نقابة المعلمين للمدارس فوق الابتدائية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في جميع المدارس، لمدة 25 دقيقة، "تضامنا واحتجاجا على قتل إيمان عوض، وجرائم قتل النساء بشكل عام في البلاد".

وفي هذا السياق، قال رئيس نقابة المعلمين، ران إيرز: "كمعلمين ومعلمات يقودون الكفاح ضد العنف الموجه ضد أعضاء هيئة التدريس، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي".

وأشار إلى أن النقابة "كانت نشطة في مكافحة العنف الموجه ضد النساء العاملات والعاملين في التدريس، وساهمت في سن قانون للحد من العنف في نظام التعليم".

وتابع أنه "اليوم، في أعقاب جريمة القتل، أعلن أن المعلمين سيعلقون تعليمهم المدرسي الثانوي لمدة 25 دقيقة غدًا، من الساعة 10:00 حتى 10:25، وسنواصل العمل ضد العنف".

يأتي ذلك في أعقاب مقتل الشابة إيمان خميس أحمد عوض (27 عاما)، اليوم، ذبحا بالسكين في شقتها في شارع "هرتسوغ" في مدينة عكا.

جرائم قتل النساء: 12 ضحية منذ مطلع العام

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم قتل النساء في المجتمع العربي بالبلاد ارتفع إلى 12 ضحية، وبلغ عدد الضحايا الإجمالي 52 عربيا وعربية قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار وطعن بالسكين منذ مطلع العام الجاري 2018.