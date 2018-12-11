موسم الأجزاء يكتسح الدراما والسينما.. عودة ولاد رزق

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - «عمر وسلمي 3»، «ليالي الحلمية 6» وغيرها من الأعمال التي جاءت أجزاؤها الأخرى أضعف بكثير من الأولى، وندم المشاهدون على رؤيتها، وهاجموا صناعها مثلما حدث مع هذين العملين.
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م
ولاد رزق
خلال عام 2018، رفع المنتجون شعار «الجزء الثاني»، لنجد أن هناك الكثير من الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحًا جماهيريا، وعقب ذلك أعلن صناعها عن نيتهم لتقديم جزء ثانٍ؛ ربما استثمار للنجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول، على الرغم من أن نجاح الجزء الأول ليس يعني بالضرورة نجاح الثاني؛ إلا أن الظاهرة سيطرت على الدراما والسينما معا بشكل كبير، وهناك الكثير من المشروعات التي عرضت بالفعل، ونالت نجاحًا كبيرًا على سبيل المثال مسلسل «كلبش2» الذى عرض خلال رمضان الماضي، ونجاحه دفع منتجه للإصرار على تقديم جزء ثالث سنشاهده فى رمضان 2019.
«ولاد رزق» قبل نهاية عام 2018، أعلن المخرج طارق العريان، عن التحضير للجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق» مع الإبقاء على أبطاله أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، محمد ممدوح وكريم قاسم، ويجرى حاليا السيناريست صلاح الجهيني كتابة السيناريو من أجل بدء التصوير يناير المقبل، استعدادًا لطرحه
قبل نهاية عام 2018، أعلن المخرج طارق العريان، عن التحضير للجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق» مع الإبقاء على أبطاله أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، محمد ممدوح وكريم قاسم، ويجرى حاليا السيناريست صلاح الجهيني كتابة السيناريو من أجل بدء التصوير يناير المقبل، استعدادًا لطرحه فى موسم عيد الأضحى 2019، وكان الجزء الأول قد عرض قبل 3 سنوات، وتجاوزت إيراداته 22 مليون جنيه.
«الفيل الأزرق»A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial) on Dec 8, 2018 at 5:05pm PST
وانضم فيلم «الفيل الأزرق» إلى قائمة الأجزاء، وذلك بعد أن تعاقدت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، على تقديم جزء ثانٍ، بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، خالد الصاوي وأنضمت إليهم التونسية هند صبري، الفيلم بدء تصويره من أيام بقيادة المخرج مروان حامد، ومن المقرر طرحه فى 2019، وكان الجزء الأول قد عرض قبل 4 أعوام، وكسرت إيراداته حاجز الـ30 مليون جنيه (بنرشحلك|| السينما تضحك فى وجه كريم عبد العزيز ونيللي كريم)
«البدلة»A post shared by Karim Abdel Aziz (@karimabdelazizofficial) on Nov 15, 2018 at 8:56am PST
ولم ينتظر المنتج وليد منصور، مرور سنوات من أجل تقديم جزء ثانٍ من فيلم «البدلة» للفنان تامر حسني، الذي تصدر موسم عيد الأضحى الماضي، حيث كشف منتج الفيلم والسيناريست أيمن بهجت قمر عن نيتهم لتقديم جزء جديد فور نجاحه وإقبال الجماهير عليه، ولكن هناك اتجاه لتأجيل عرضه إلى 2020، لتعاقد «حسني» على فيلم آخر مع شركة إنتاج أخرى (لو فاتك.. وليد منصور يهاجم محمد رمضان: فيلم «البدلة» علّم عليك).«أبو العروسة»
وفي أكتوبر الماضي فجر صناع مسلسل «أبو العروسة» عن مفاجأة سارة للمشاهدين، وهي نيتهم تقديم جزء ثانٍ منه، وجاء ذلك بعد نجاح المسلسل فى خطف أنظار المشاهدين من خلال أحداث الجزء الأول والتي تناولت مشاكل الطبقة المتوسطة، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني فى 22 ديسمبر المقبل على قناة DMC، المسلسل من بطولة سيد رجب وسوسن بدر (قد يهمك ايضًا||هذه هي مفاجاة الجزء الثاني من «أبو العروسة»)«البيت الكبير»
ما هي إلا أيام وينتهى المخرج محمد النقلي من تصوير الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، وذلك استعداد لعرضه مع مطلع العام الجديد، كان الدافع وراء إقبال صناع المسلسل الذى عرض فى فبراير الماضى، على تحضير جزء ثانٍ؛ هو النجاح الكبير الذى حققه العمل ومطالبة المشاهدين بمواصلة أحداثه، مما جعل شركة المنتجة تقبل على تقديم جزء آخر تقع أحداثه فى (60 حلقة) أيضًا، (بنرشحلك| لوسي: غيرانه من دور سوسن بدر فى «البيت الكبير»)«نصيبي وقسمتك»
كما شهد عام 2018 عرض الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، الذى عرضه قبل عامين بطولة هانى سلامة، لكن مع تغيرات جذرية بالجزء الجديد، الذى أصبحت المرأة هى محوره الأساسي وليس الرجل مثلما شاهدنا فى الجزء الأول، وتم عرض 9 حكايات كل حكاية منهم بطلة مختلفة، وهم: «لحظة من فضلك» بطولة مي سليم، «نظرة فابتسامة» بطولة شيري عادل، «أحمد يا عمر» بطولة بسمة، «اهدي يا مدام» بطولة ريم مصطفي، «بحبك باستمرار» بطولة نجلاء بدر، «604» بطولة حنان مطاوع، «رحمة» بطولة هنا شيحة، «جدول ضرب» بطولة مريم حسن و«حبيبة أمها» بطولة التونسية درة، وتخطى هذا الجزء نجاح الجزء الأول.
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