انت الان تتابع موسم الأجزاء يكتسح الدراما والسينما.. عودة ولاد رزق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - «عمر وسلمي 3»، «ليالي الحلمية 6» وغيرها من الأعمال التي جاءت أجزاؤها الأخرى أضعف بكثير من الأولى، وندم المشاهدون على رؤيتها، وهاجموا صناعها مثلما حدث مع هذين العملين.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

ولاد رزق

خلال عام 2018، رفع المنتجون شعار «الجزء الثاني»، لنجد أن هناك الكثير من الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحًا جماهيريا، وعقب ذلك أعلن صناعها عن نيتهم لتقديم جزء ثانٍ؛ ربما استثمار للنجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول، على الرغم من أن نجاح الجزء الأول ليس يعني بالضرورة نجاح الثاني؛ إلا أن الظاهرة سيطرت على الدراما والسينما معا بشكل كبير، وهناك الكثير من المشروعات التي عرضت بالفعل، ونالت نجاحًا كبيرًا على سبيل المثال مسلسل «كلبش2» الذى عرض خلال رمضان الماضي، ونجاحه دفع منتجه للإصرار على تقديم جزء ثالث سنشاهده فى رمضان 2019.

«ولاد رزق» قبل نهاية عام 2018، أعلن المخرج طارق العريان، عن التحضير للجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق» مع الإبقاء على أبطاله أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، محمد ممدوح وكريم قاسم، ويجرى حاليا السيناريست صلاح الجهيني كتابة السيناريو من أجل بدء التصوير يناير المقبل، استعدادًا لطرحه