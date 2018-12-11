عنف وعسل أسري

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كاتب صحفي ساخر، حاصل على الدكتوراه والزمالة في الأديان المقارنة، ومؤسس رابطة الكتاب الساخرين بنقابة الصحفيين، ومؤسس جائزة السعدني وطوغان للصحافة الساخرة.

١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ م

اشتعلت ظاهرة العنف الأسري منذ عدة أعوام وازدادت في الفترة الأخيرة وقد يكون باعثها ودافعها الإقتصاد ، وربما خللا اجتماعيا سببته تغيرات طرأت علي المجتمع بعد 2011 أحدثت كشفا في الجذور الأخلاقية بالمجتمع الذي أصبح أقل نفاقا وأقرب للتباهي بعيوبه وكل عوراته ، ففُتحت آفاق توقعات وأحلام بعد يناير، وازداد الناس وعيا وانخراطا في الجدل السياسي لم يعرفوا مثله منذ توقيع توكيلات سعد زغلول في،1919وأصبح من المستحيل العودة بهذا الإنكشاف والوعي إلي ماكان قبل 2011 علي الإطلاق.

ومن هنا أنطلق وأقول أن مطالع صحف مصر ومنها ما قرأت في "أخبار اليوم" تحديدا في صفحات الحوادث وفي صفحة واحدة لا تخطؤها عين باحث لنجد ثلاث حالات من العنف بل قل غباء أسري ممثل في انتحار ربة منزل امتنع طليقها من رؤية أولادها ، وسبقها من ألقي أولاده في النيل ثم انتحر لأن أمهم لم تهتم بل رفضت رؤيتهم - حسب

ومن هنا أنطلق وأقول أن مطالع صحف مصر ومنها ما قرأت في "أخبار اليوم" تحديدا في صفحات الحوادث وفي صفحة واحدة لا تخطؤها عين باحث لنجد ثلاث حالات من العنف بل قل غباء أسري ممثل في انتحار ربة منزل امتنع طليقها من رؤية أولادها ، وسبقها من ألقي أولاده في النيل ثم انتحر لأن أمهم لم تهتم بل رفضت رؤيتهم - حسب الرواية الرسمية - والتي هي بالنسبة لي محل شك كبير جملة وتفصيلا ، وخبر آخر عن مواطن طرد إبن زوجته من البيت فقتله الأخير ، وآخر هشم رأس اخته لتأخرها خارج المنزل ، وأخيرا وليس آخر حادث "المليطة" الأسري الذي انتهي بمأساة تشبه الفضائح غير المقصودة ، ففي أسيوط لقي عروسان في شهر العسل مصرعهما بالإختناق في الحمام بغاز سخان المياه الذي انطفأ فتسرب الغاز وفقدا وعيهما ثم انتقلا إلي الرفيق الأعلي ، وسنتناولهم جميعا بالايجاز غير المخل بمشيئة الله في الفقرات المتبقية من هذا المقال .



في الخبر الأول أقدمت ربة منزل علي الإنتحار لمرورها بضائقة نفسية سيئة لرفض طليقها رؤية أولاده ، وهي حالة فريدة من نوعها بل هي عكس حالة الرجل الذي قيل أن طليقته رفضت رؤية أولادها فانتحر بعد أن ألقي بأولاده في النيل ، وأعتقد أن الحقيقة هي عكس ذلك تماما ويوافقني في ذلك أي دارس لعلم النفس بأن الأب أو الأم الممتنعين عن مشاهدة أولادهما ليس سببا كافيا لانتحار الطرف الآخر بل ليس سببا للانتحار علي الإطلاق ولكن المنطقي والواقعي سيكولوجيا أن يحزن ويكتئب ويصنع المستحيل من يتم منعه من مشاهدة أولاده ، وبناء عليه فإن حادثي انتحار الأم في الفيوم والأب في القاهرة لهما سبب في عدم إمكانية الرؤية بسبب عدم القدرة علي الرعاية او الإنفاق من أبوي الأطفال في الحالتين



وحادث آخر في الإسماعيلية حيث حبست النيابة طالبا لاتهامه بقتل زوج والدته والذي يعمل حدادا بعد أن طعنه بالسكين في ظهره وتم التوصل إلي أن للامر علاقة بالإنفاق والمصاريف ، وكلنا يعلم مدي "حنان" زوج الأم وعطاؤه الدائم لأبناء زوجته والذي ينتهي إلي كوارث كثيرة سببها عدم تقدير الأبناء قيمة هذا الحنان



أما في الإسكندرية فظهرت حالة لمصرع طالبة بشقتها حيث حدثت مشادة كلامية بينها وبين أخيها بسبب تأخرها لشراء بعض حاجيات المنزل ، فضربها الأخ بقطعة حديد عدة مرات علي رأسها فذهبت إلي بارئها تشكو له "حنان" الأخ أيضا والذي تجلي حنانه فعلا حينما جلس بجوار جثتها يبكي ، وبالبحث في سجل العائلة سنجد أن الأخ لا يمكن أن يصل إلي هذا المستوي من انفلات الأعصاب وعدم السيطرة علي النفس إلا بمرورة بأزمات هي باساسها يمكن حلها بقليل أو كثير من المال وشكوي دائمة من العوز والفقر بدليل أنها لا تحدث الا في أوساط الطبقات الدنيا وليس المتوسطة وما فوق ويرجع في ذلك إلي اطباء علم النفس.

أما في اسيوط فهي حالة لذيذة وان انتهت بماساة وهي حالة الموت في شهر العسل التي دائما ما تتكرر في مجتمعنا المصري وليس هناك من يتعظ أو يفهم ومن ثم يتخذ الحذر فأكثر من عروس وهي ترتدي ملابس "الدندشة والشقاوة" المصنوعة غالبا من البوليستر الشفاف (الشفتشي) فيشبك فيها لهب يبحث عن مواد بترولية فليس هناك أسرع من البوليستر فتتحد نيران البوتاجاز مع ملابس العروس وهي مشغولة في الطبخ فتحترق في بدايات زواجها ، ومن لم يمت بالزواج مات بغيره ، وكذلك قد يموت العروسان ايضا بسبب الإستحمام المشترك وخاصة لو في حالتنا هذه عندما يكون السخان يعتمد علي الغاز فقد ينطفيء فيحدث اختناق وإغماء ثم وفاة ، نحن أمام قضايا أسرية أساسها فقر الفكر وفقر المال معا ، ننصحكم بالحكمة والوعي والإبتعاد عن مسببات الإنتحار والقتل ، حتي لو كان "العسل" في الشهر الأول والأخير من الزواج والعياذ بالله.