انت الان تتابع ميدو يسخر من مفاوضات الأهلي مع ستيف بروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٠ م

سلطت صحيفة «ذا صن» البريطانية الضوء على مفاوضات النادي الأهلي مع المدرب الإنجليزي المخضرم ستيف بروس، المدير الفني السابق لأندية أستون فيلا وويجان وسندرلاند وهال سيتي، خلال الساعات الماضية. وأبرزت الصحيفة أنباء تعاقد الأهلي مع بروس بالإشارة إلى أن عودة بروس للتدريب خارج بلاده لتولي القيادة الفنية لعملاق مصر ستكون مفاجأة خاصة أنه لم يخض هذه التجربة من قبل. ونشرت الصفحة الرسمية لصحيفة "صن" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستيف بروس مطلوب لتدريب النادي الأهلي أكبر نادي في إفريقيا".

ورد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك على التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي للصحيفة قائلًا: "الأهلي هو ثاني أكبر نادي في إفريقيا بعد الزمالك". ووفقا للصحيفة فإن اجتماع مجلس إدارة الأهلي شهد انقسامًا حول بروس وتقرر البحث عن خيارات بديلة أخرى، مع انخفاض أسهمه بشكل كبير. ويبحث النادي الأهلي