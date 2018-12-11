انت الان تتابع عمرو طارق يعلن عن عودته للدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٦ م

كشف عمرو طارق، مدافع المنتخب الوطني المحترف في نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، رحيله من ناديه الحالي وانتقاله لأحد الأندية المصرية الكبرى، موضحا أنه وقع لمدة ثلاث سنوات مع ناديه الجديد الذي انتقل إلى صفوفه بشكل رسمي. وشدد مدافع المنتخب الوطني على أنه رحل من أورلاندو سيتي الأمريكي نظير مقابل مالي حصل عليه ناديه، لكنه رفض الإفصاح عن النادي الجديد، الذي سينتقل إلى صفوفه احترامًا للاتفاق الذي يتم بينه وبين المسئولين بضرورة أن يتم الإعلان من خلال النادي أولاً.

وشهدت الأيام الماضية ارتباط اسم عمرو طارق بالانتقال للأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتردد فيها اسم اللاعب وإمكانية انتقاله لأحدهما، حيث قام هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق في الأهلي بترشيحه لمجلس الإدارة السابق لكن محمود طاهر رفض التعاقد مع اللاعب