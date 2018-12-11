انت الان تتابع أفضل أفلام جوليا روبرتس.. بروكفيتش الأقوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حتى الآن تظل جوليا روبرتس واحدة من أكثر ممثلات جيلها موهبة وسحرًا، ورغم تقدم الزمن تظل قادرة على جذب الجمهور لمشاهدة أفلامها، والدليل 5 من أشهر أعمالها الفنية.

تعود الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس، صاحبة الابتسامة الساحرة إلى شاشة السينما بفيلم Ben is Back وسط اشتياق قوي من الجمهور لها بسبب قلة أدوارها السينمائية، وهذا العام تعود الممثلة إلى ما تجيده بقوة وهو الأعمال الدرامية، إذ يحكي فيلمها الجديد عن صراعها لإنقاذ ابنها "بين" من الإدمان، وفي الوقت ذاته تقدم أول أعمالها الدرامية Homecoming والذي يحكي عن مجموعة موظفين في مؤسسة حكومية سرية يحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية، ومع كثرة أعمال الممثلة نستعرض أفضل أفلامها على مدار مسيرتها الفنية.

1- فيلم Erin Brockovich حتى الآن يظل فيلم Erin Brockovich أهم أعمال روبرتس وأكثر تلقيًا للمديح من النقاد، ويحكي الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية لـإيرين بروكوفيتش أم لثلاثة أبناء تتحول من البطالة إلى العمل في مكتب محاماة بعد معاناة، خاصةً مع كونها لم تدرس الحقوق يومًا في حياتها، وإذ بها تنجح



يعتبر الفيلم واحدا من أفضل الأفلام الرومانسية في التاريخ وأكثرها شهرة ومقاومة للنسيان. قد يهمك أيضَا مشاهير رفضوا الأوسكار.. الحب حرم جوليا روبرتس من الجائزة





3- فيلم August: Osage Countyمن الأفلام التي يختلف حولها جمهور جوليا روبرتس؛ فالبعض يعتبره رائعًا ومن أفضل الأفلام التي شاهدها، في حين يرى البعض الآخر أن قصته كئيبة وسوداوية، ويحكي الفيلم عن عائلة من عدة أشخاص لا يطيقون بعضهم البعض، لكن بسبب ظرف طارئ يجتمعون سويًا تحت سقف واحد، ليختبروا اختلافاتهم وأهمية العائلة رغم كل الصعاب.

شاركت الممثلة ميريل ستريب في البطولة، وكلتاهما جنى ترشيحًا للفوز بالأوسكار عن دوره في هذا الفيلم، ورغم عظمة أداء ميريل إلا أن كثيرا من النقاد رأوا أن جوليا لم تقل عظمة بالعكس أثبتت نفسها أمام صاحبة لقب أعظم ممثلات أمريكا في التاريخ. 1- فيلم Erin Brockovich حتى الآن يظل فيلم Erin Brockovich أهم أعمال روبرتس وأكثر تلقيًا للمديح من النقاد، ويحكي الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية لـإيرين بروكوفيتش أم لثلاثة أبناء تتحول من البطالة إلى العمل في مكتب محاماة بعد معاناة، خاصةً مع كونها لم تدرس الحقوق يومًا في حياتها، وإذ بها تنجح في الفوز بقضية ضد واحدة من أكبر شركات الطاقة في المنطقة بسبب تلويث الأخيرة مياه البلدة بمخلفاتها، ولعبت "روبرتس" دور الأم الحازمة والموظفة صاحبة المبادئ بشكل مثير للإعجاب، وبفضل هذا الأداء نجحت في الفوز بأوسكار أفضل ممثلة؛ لتثبت أن بإمكانها أداء أدوار أكثر عمقًا من أدوارها في الأفلام الكوميدية الرومانسية.2- فيلم Pretty Woman لا يوجد الكثير ليقال عن فيلم Pretty Woman ، فهو السبب في شهرة جوليا من البداية، وحتى الآن تظل ضحكتها فيه من المقاطع المفضلة للجمهور رغم صدوره منذ 18 عاما تقريبًا، ويحكي الفيلم عن فتاة ليل تلقيها الصدفة في طريق ثري وسيم لعب دوره ريتشارد جير، ومع تعاملها معه يذوب القناع الصلب الذي يظهر به خلال عمله لنكتشف أنه يحجب وراءه فتاة رقيقة تبحث عن الحب.يعتبر الفيلم واحدا من أفضل الأفلام الرومانسية في التاريخ وأكثرها شهرة ومقاومة للنسيان. قد يهمك أيضَا مشاهير رفضوا الأوسكار.. الحب حرم جوليا روبرتس من الجائزة3- فيلم August: Osage Countyمن الأفلام التي يختلف حولها جمهور جوليا روبرتس؛ فالبعض يعتبره رائعًا ومن أفضل الأفلام التي شاهدها، في حين يرى البعض الآخر أن قصته كئيبة وسوداوية، ويحكي الفيلم عن عائلة من عدة أشخاص لا يطيقون بعضهم البعض، لكن بسبب ظرف طارئ يجتمعون سويًا تحت سقف واحد، ليختبروا اختلافاتهم وأهمية العائلة رغم كل الصعاب.شاركت الممثلة ميريل ستريب في البطولة، وكلتاهما جنى ترشيحًا للفوز بالأوسكار عن دوره في هذا الفيلم، ورغم عظمة أداء ميريل إلا أن كثيرا من النقاد رأوا أن جوليا لم تقل عظمة بالعكس أثبتت نفسها أمام صاحبة لقب أعظم ممثلات أمريكا في التاريخ.

4- فيلم My Best Friend’s Wedding واحد من أفضل أفلام جوليا روبرتس الرومانسية، ومن أوائل الأفلام التي تناولت فكرة "الصداقة مع الحب" أو الحبيب المحصور في إطار الصداقة رغم كونه يحمل مشاعر عاطفية للطرف الآخر، وفي هذا الفيلم تلعب "جوليا" دور الصديقة التي تطمح أن تتجاوز إطار الصداقة لتقيم علاقة عاطفية مع صديقها، إلا أن الأخير ينتوي الزواج من كاميرون دياز ويريد من صديقته المقربة "جوليا" أن تكون واحدة من المدعوات لحفل الزفاف، لكن الأخيرة لن تستلم بهذه السهولة وتخطط لخطف صديقها من حبيبته وزوجته المستقبلية كاميرون دياز. 4- فيلم My Best Friend’s Wedding واحد من أفضل أفلام جوليا روبرتس الرومانسية، ومن أوائل الأفلام التي تناولت فكرة "الصداقة مع الحب" أو الحبيب المحصور في إطار الصداقة رغم كونه يحمل مشاعر عاطفية للطرف الآخر، وفي هذا الفيلم تلعب "جوليا" دور الصديقة التي تطمح أن تتجاوز إطار الصداقة لتقيم علاقة عاطفية مع صديقها، إلا أن الأخير ينتوي الزواج من كاميرون دياز ويريد من صديقته المقربة "جوليا" أن تكون واحدة من المدعوات لحفل الزفاف، لكن الأخيرة لن تستلم بهذه السهولة وتخطط لخطف صديقها من حبيبته وزوجته المستقبلية كاميرون دياز.

5- فيلم Notting Hillمن إخراج روجر ميشيل، وبطولة جوليا روبرتس وهيو جرانت، ويشبه كثيرًا حياة جوليا، إذ يحكي عن ممثلة شهيرة تقع في غرام صاحب مكتبة صغيرة، ويدور بينهما مغامرة عاطفية ممتدة لمواجهة تاثير الشهرة القوي والسيئ على العلاقات العاطفية، وفي هذا الفيلم أثبتت الممثلة من جديد موهبتها الفطرية في أداء الأدوار الرومانسية، وجنت عن هذا الفيلم ترشيحًا للفوز بجائزة جولدن جلوب. 5- فيلم Notting Hillمن إخراج روجر ميشيل، وبطولة جوليا روبرتس وهيو جرانت، ويشبه كثيرًا حياة جوليا، إذ يحكي عن ممثلة شهيرة تقع في غرام صاحب مكتبة صغيرة، ويدور بينهما مغامرة عاطفية ممتدة لمواجهة تاثير الشهرة القوي والسيئ على العلاقات العاطفية، وفي هذا الفيلم أثبتت الممثلة من جديد موهبتها الفطرية في أداء الأدوار الرومانسية، وجنت عن هذا الفيلم ترشيحًا للفوز بجائزة جولدن جلوب.

حتى الآن تظل جوليا روبرتس واحدة من أكثر ممثلات جيلها موهبة وسحرًا، ورغم تقدم الزمن تظل قادرة على جذب الجمهور لمشاهدة أفلامها.

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أفلام جوليا روبرتس.. بروكفيتش الأقوى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .