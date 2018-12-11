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الان تتابع مقتل شخص وإصابة 4 إثر إطلاق نار في فرنسا.. وإغلاق البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قتل شخص وأصيب 4 على الأقل، مساء اليوم، في تبادل لإطلاق النار بالقرب من سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ بفرنسا.
وأكدت الشرطة أن المسلح هرب بعد إطلاق النار مباشرة، مشيرة إلى أن دوافعه لا تزال غير معروفة.
وقررت الشرطة إغلاق تام لمداخل البرلمان الأوروبي.
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