العراق: مقتل شرطى وإصابة 3 آخرين بهجوم لتنظيم "داعش"

أعلنت مديرية شرطة قضاء خانقين العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين إثر هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على قضاء خانقين.

وقال مدير شرطة خانقين، ديار شوكت - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - "إن مسلحي (داعش) هاجموا الليلة، قوة من الشرطة الاتحادية بقرية مبارك في خانقين، موضحًا أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية وإصابة 3 آخرين بجروح متباينة.

وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة شرطة حاولت الوصول إلى مكان الهجوم، وأدى الانفجار إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.