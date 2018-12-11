شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر: معرض الملابس بجامعة القاهرة نموذج للتكافل يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ،فى افتتاح المعرض السنوى الرابع والثلاثين للملابس بجامعة القاهرة والذى تقيمه أمال نامق بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة وعبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية و لفيف من أعضاء الروتاري.

وأوضحت الدكتورة ماريان عازر فى بيان لها منذ قليل، أن المعرض شمل ملابس وكتب وأحذية وبطاطين ويمنح لكل الطلبة اختيار أى قطعتين بالمجان، متابعة أن المعرض نموذج يحتذى به للتكافل.

وقالت النائبة ماريان عازر ، أن هذا المعرض يقوم بعمل انسانى هام لمساعدة الطلبة على اقتناء ملابس جيدة أو بحالة جيدة وأن هناك اقبال غير عادى عليه. موضحة أن هذه الفكرة لابد ان تعمم فى كل المحافظات ، خاصة وأن الكثير من البيوت يحوى اغراضا لا حاجة لها تسبب فوضى و ان هناك اخرين فى امس الحاجة لهذه الاغراض.