شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الانتهاء من 65 ألف عملية جراحية بمبادرة "قوائم الانتظار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 65 ألفًا حالة من الحالات المسجلة بمبادرة "قوائم الانتظار" منذ انطلاقها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل مدد الانتظار لتكون 17 يوما بدلاً من 400 يوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان تعقيباً على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب فى القطاع الصحى.

ووصفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قانون التأمين الصحى الشامل بـ"الحلم الكبير"، ويعد من أفضل القوانين التى يمكن أن تقيم بناء عليها الدولة إصلاحا فى القطاع الصحى ويعد بمثابة "الحلم الكبير"، موجهة الشكر لمجلس النواب على جهودهم فى مناقشة وإقرار هذا التشريع.

وأضافت هالة زايد أن المدة الزمنية المحددة لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى كافة أنحاء الجمهورية، جاء بعد دراسات والإطلاع على خبرات الدول المختلفة، ولا يمكن أن يكون فى أقل من 15 عاما.

وتابعت وزيرة الصحة، أن النواب يتحدثون عن الخدمات التى يمكن تقديمها للصعيد، لحين وصول التأمين الصحى الشامل إليهم، لاسيما أنه سيبدأ فى محافظات القناة، ولديهم حق فى ذلك، لذا كان الحرص على البدء فى حزمة مبادرات سريعة تم إطلاقها منذ 6 يوليو 2016 تمس جميع الأسر المصرية، ومنها قوائم الانتظار.